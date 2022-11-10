Кабмин РФ выделил еще 27,5 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 27,5 млрд рублей на ежемесячные пособия для детей в возрасте от 8 до 17 лет. Подать заявление на получение выплат можно через портал Госуслуг, либо посетив МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

Отметим, что данная мера поддержки действует с апреля 2022 года по поручению Президента РФ. В зависимости от доходов семьи выплата может составлять 50, 75 или 100% от суммы регионального прожиточного минимума на ребенка — от 6 тыс. рублей до 13,5 тыс. рублей.

В пресс-службе Правительства напомнили, что получить пособие могут семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на одного человека в субъекте РФ. При этом доходы россиян, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центры занятости, а также доходы мобилизованных членов семьи не учитываются при расчете нуждаемости.

Как ранее заявлял глава федерального кабмина, с 2023 года в стране появится универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно должно объединить в себе ряд уже действующих выплат, включая пособия на детей от 8 до 17 лет.

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