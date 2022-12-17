Велопешеходную тропу "Сысертская сотня" оборудовали удобной навигацией

На тропе "Сысертская сотня" установили 8 навигационных столбов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первые 8 навигационных столбов установили на велопешеходной тропе "Сысертская сотня". Их разместили на территории природного парка "Бажовские места" на участке от Сысерти до деревни Космакова. Столбы помогут туристам ориентироваться на местности, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В зимние каникулы уже можно смело планировать прогулку. Навигация на велопешеходной тропе "Сысертская сотня" становится все более информативной. Подобные конструкции будут установлены на протяжении всего маршрута, а также на участках, которые отходят от основной тропы, чтобы легко было добраться до знаковых мест. Мы планируем, что маршрут тропы со всеми достопримечательными местами появится в приложении-аудиогиде Welcome to Ural", – рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Столбы оснащены изображением с логотипом тропы, который выполнен на черных металлических колпаках. Также конструкцию можно отличить по бело-желтым меткам и табличками цвета "уральский терракот". Столбы видны в любую погоду с расстояния 100 метров и больше. На табличках можно найти информацию о достопримечательностях, которые туристы могут встретить во время прогулки. Среди них качели "Доброй надежды" возле Сысерти, гора Гладкая у деревни Космакова.

"Всего за летний и осенний сезон тропу посетило более 10 тысяч человек, в том числе, велогруппы из Челябинска и Тюмени. Прогулка по этой тропе станет легкой для неподготовленного путешественника. В рамках туристического кластера «Большая Сысерть» планируется установить еще более 50 навигационных столбов на сложных участках. Уверен, что маршрут станет популярным не только у жителей Свердловской области, но и у гостей региона", – рассказал директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

В Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева развитие туристической отрасли ведется в том числе через кластерный подход. Разработкой новых турмаршрутов и продвижением таких проектов как "Гора Белая" и "Большая Сысерть" занимается "Управляющая компания туристскими кластерами Свердловской области".

Напомним, в предстоящие новогодние праздники ожидается, что Средний Урал посетят около 200 тысяч туристов. На фоне повышенного спроса на поездки между регионами России на железной дороге с 23 декабря вводят дополнительные поезда.