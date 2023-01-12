"Почта России" в августе выпустит конверты к 300-летию Екатеринбурга

Сейчас совместно с мэрией Екатеринбурга разрабатывается марка, посвященная 300-летию города. Фото: Алексей Кунилов

Руководитель отдела маркетинга макрорегиона Урал "Почты России" Ирина Бахтина заявила, что к 300-летию Екатеринбурга будут выпущены юбилейные конверты. Их создадут по эскизам победителя Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Град возвышенный, град вдохновенный", который в этом году будет посвящен уральской столице.

По словам Ирины Бахтиной, сейчас совместно с мэрией Екатеринбурга разрабатывается марка, посвященная 300‑летию столицы Урала, а в ближайшее время в главном городском отделении "Почты России" появится штемпель с логотипом юбилея.

"На основе эскиза победителей мы выпустим маркированный конверт, мы выпустим открытки, которые жители Екатеринбурга и гости нашего города смогут бесплатно отправить в День города с городских мероприятий", — рассказала Ирина Бахтина на пресс-конференции в ТАСС.

В конкурсе "Град возвышенный, град вдохновенный" примут участие ученики художественных школ и профессиональных учебных заведений в возрасте от 7 до 25 лет. Будут представлены такие номинации, как "Цифровое искусство и дизайн", "Графика", "Живопись", "Декоративно-прикладное творчество" и "История изобразительного искусства". Конверты с рисунком победителя появятся в августе нынешнего года.

Напомним, что в ноябре мэр уральской столицы Алексей Орлов учредил памятную медаль, посвященную 300‑летию Екатеринбурга. Ее выпустят к середине 2023 года ограниченным тиражом и вручат жителям, внесшим значительный вклад в развитие города.

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