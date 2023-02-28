Космонавты МКС встретили беспилотный корабль "Союз МС-23". Фото

Анна Кикина показала фотографии экипажа МКС-68. Фото: telegram-канал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

26 февраля беспилотный корабль "Союз МС-23" в автоматическом режиме причалил к российскому малому исследовательскому модулю "Поиск" Международной космической станции, сообщает Роскосмос.

Сегодня космонавт Анна Кикина поделилась фотографиями, на которых члены экипажа МКС‑68 встречают беспилотный корабль "Союз МС‑23". На фото космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Фото: telegram-канал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Фото: telegram-канал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Фото: telegram-канал Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Напомним, уральский космонавт Сергей Прокопьев возглавляет 68‑ю длительную экспедицию на МКС. Из-за неисправности, возникшей на корабле "Союз МС‑22", ожидается, что он вернется на Землю на раньше сентября. В Роскосмосе пояснили, что продление срока нахождения на орбите воспринимается космонавтом положительно и не представляет опасности для здоровья.

Ранее сообщалось о том, что Роскосмос определил дату первого полета на Луну в современной России.