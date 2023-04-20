К 400-летию поселка Гари Евгений Куйвашев выделил более 18 миллионов рублей на благоустройство общественной территории

Общая стоимость проекта – 49 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства распорядился выделить поселку городского типа Гари, который в этом году отмечает 400-летие, 18,2 миллиона рублей на благоустройство общественной территории. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы выделяем дополнительные средства на развитие муниципалитетов. Так, по госпрограмме "Формирование современной городской среды в Свердловской области" предусмотрен трансферт Гаринскому городскому округу. Средства будут направлены на благоустройство общественной зоны отдыха по улицам Ясная и Комсомольская", — сообщил Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, площадь благоустроенной зоны — более одного гектара. Там появятся детская зона, площадка для игры в стритбол, волейбол и баскетбол, поле для игры в мини-футбол, воркаут-зона, зона спокойного отдыха. В центре разместятся фонтан и скамейки. Также предусмотрены парковка для автотранспорта, два туалета. Вход на территорию организуют с трех сторон. Все зоны будут находиться под видеонаблюдением. Общая стоимость проекта — 49 миллионов рублей.

"Уже к юбилею поселка — этим летом — люди смогут насладиться новой зоной отдыха. На втором этапе реализации проекта, который планируется завершить в 2024 году, парк будет расширен", — заключил Николай Смирнов.

Ранее Евгений Куйвашев дал ряд поручений по развитию Гарей к 400-летнему юбилею поселка. Уже благоустроен Парк Победы, реконструировано уличное освещение, построен школьный стадион, приобретена баржа для транспортного обслуживания отдаленных населенных пунктов. В Гарях асфальтируются тротуары. На омской судоверфи завершается строительство нового речного буксира для поселка. Ведется ремонт 22 километров автодороги Гари — Андрюшино — Таборы. Завершается проектирование нового двухполосного железобетонного моста через реку Сосьву автодороги Гари — Сосьва — Серов. Построен туристический центр "Пристань Гари", который уже принимает гостей.

Напомним, подготовку к празднованию юбилея Гарей взял под личный контроль губернатор Евгений Куйвашев.

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