Набережную в Талице к Первомаю превратили в музей эпохи СССР

Первомай в Талице отметили выставкой советского быта. Фото: администрация Талицкого ГО

1 Мая в Талице отметили выставкой советского быта под открытым небом. В создании экспозиции приняли участие организации и жители муниципалитета.

Основная программа праздника развернулась на двух площадках. На плотине городского пруда организовали выставку техники и оборудования местных предприятий. На набережной пруда развернулся музей эпохи СССР под открытым небом. Свои коллекции представили учреждения и жители района.

Фото: администрация Талицкого ГО

Как рассказал "Областной газете" глава городского округа Александр Толкачев, праздник сопровождался концертной развлекательной программой, для детей работала детская площадка советских настольных и уличных игр.

Также в канун праздника совместно с предпринимателями администрация муниципалитета организовала для жителей первомайский розыгрыш призов. Самым удачливым жителям города вручили подарочные сертификаты в кафе и магазины.

Фото: администрация Талицкого ГО

Фото: администрация Талицкого ГО

Напомним, в этом году Первомай в свердловских муниципалитетах празднуют в новом формате — без традиционных митингов и шествий.

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Конкурс рабочей песни в Североуральске. На сцене — студенты и преподаватели городского политехникума с песней "Я за профтех". Они получили главный приз фестиваля. Фото: ДК "Современник"

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