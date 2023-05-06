Павел Креков сегодня проконтролировал выполнение поручений главы региона по восстановлению Сосьвы и Таежного после пожаров

Павел Креков посетил поселки Сосьва и Таежный, которые пострадали от пожара. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 6 мая посетил поселки Сосьва и Таежный, сообщает департамент информационной политики региона. Он оценил, как выполняются поручения губернатора Евгения Куйвашева по поддержке жителей, потерявших имущество при пожаре.

О том, что погорельцам необходимо оказать все необходимую помощь — в том числе восстановить их дома, — говорил ранее Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселков.

"За короткое время здесь сделано многое. Реализована основная часть выплат, в ближайшее время мы эту историю уже закроем. Самое главное — началась работа по восстановлению жилья. Люди это видят, это отражается на их настроении. Организована работа медицинских пунктов, они оказывают плановую помощь в усиленном режиме, так как люди пережили стресс. Лекарственное обеспечение находится на особом контроле", — сказал Павел Креков.

В Сосьве, как писала сегодня "Областная газета", Павел Креков осмотрел площадку, где возводится новое жилье погорельцам. Также он посетил центр сбора гуманитарной помощи. На совещании с представителями региональных министерств и муниципальными властями обсудил текущие потребности жителей.

В поселке Таежный Павел Креков также провел совещание по мерам поддержки граждан. А семье с маленьким ребенком передал летнюю прогулочную коляску.

Заместитель губернатора поблагодарил всех неравнодушных людей, которые оказывают поддержку погорельцам. Чтобы сделать эту работу еще эффективнее, координация процесса по гуманитарной помощи возложена на Дом добровольцев Свердловской области.

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева проект "Добро в село" приехал в пострадавший от пожара поселок Таежный.