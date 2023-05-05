По поручению Евгения Куйвашева проект "Добро в село" приехал в пострадавший от пожара поселок Таежный

Выезд медиков в село стал возможным благодаря нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Благодаря всероссийскому проекту "Добро в село" более 150 человек, живущих в пострадавшем от пожаров поселке Таежный, а также соседних Кордюково и Карпунино, прошли обследование рядом с домом. По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева екатеринбургские врачи, волонтеры-медики Свердловского областного медколледжа (СОМК), добровольцы Российского Красного Креста, медики Верхотурской и Серовской больниц провели диспансеризацию жителей.

Региональный минздрав разместил "городок здоровья" в селе Кордюково рядом с местным фельдшерско-акушерским пунктом. Для желающих обследоваться из Таежного и Карпунино курсировал транспорт министерства социальной политики Свердловской области. На площадке работал офтальмологический комплекс областного медколледжа, флюорограф областного тубдиспансера, маммограф Серовской больницы. Прием вели кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, терапевт и отоларинголог. За один день сельчане могли получить около 10 видов медицинских услуг. Это стало возможным в том числе благодаря нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Таежном весь день работал мобильный диагностический комплекс, в котором можно было сделать электрокардиограмму. Погорельцев принимали терапевты и хирург. Добровольцы Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста вручили нуждающимся новые очки, компрессионные чулки и партию тонометров.

В Кордюково рентген органов грудной клетки для своевременной диагностики заболеваний бронхолегочной системы прошли 110 сельчан. Оптометрист проконсультировал 62 человека. Каждый врач Свердловской областной клинической больницы принял за день от 16 до 32 жителей. Большинство пациентов — люди старше 65 лет. В основном екатеринбургские медики корректировали ранее назначенную терапию. Часть пациентов получили направления в Свердловскую областную больницу и межмуниципальные медицинские центры северного округа на консультации к другим специалистам, а также на дообследования и госпитализацию.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Главные врачи Верхотурской и Серовской больниц Сергей Полтавский и Иван Болтасев весь день работали в поселках, координируя работу медиков и взаимодействуя с пациентами по вопросам медпомощи.

В организованных школах здоровья 92 жителя поселков узнали о профилактике диабета, здоровом питании и о пользе диспансеризации. Занятия вели старшекурсники и преподаватели областного медколледжа.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Волонтеры Серовского филиала областного медколледжа накануне Дня Победы вручили труженикам тыла памятные подарки.

"Для этого выезда на север области региональный минздрав сформировал команду специалистов, способную комплексно оценить состояние здоровья сельских жителей. Возможность пройти медобследование, не выезжая далеко за пределы родного поселка, сейчас особенно актуальна для людей, пострадавших от пожара", — рассказала директор СОМК Ирина Левина.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее в рамках проекта "Добро в село" за 2 дня медики обследовали около 200 жителей Артемовского района.

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