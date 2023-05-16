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Общество
16 мая 2023, 13:40

Свердловчан приглашают принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Премия #МЫВМЕСТЕ

На момент подачи заявки проект должен иметь результат деятельности и планы развития на 2024 год. Фото: с сайта премия.мывместе.рф

Началась заявочная кампания Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Соискатели претендуют на гранты в размере до 3 000 000 рублей на поддержку своего социально значимого проекта.

Принять участие могут граждане России от 14 лет, представители некоммерческих организаций, малого, среднего и крупного бизнеса. Об этом сообщает портал созидание.све.рф.

Проект должен соответствовать одной из 11 номинаций, среди них — образование, культура, добровольчество, здоровье, медиа, экология, туризм, помощь населению, животным, военнослужащим. Еще одно условие — на момент подачи заявки проект должен иметь результат деятельности и планы развития на 2024 год.

Победитель получит грант, статус "Партнер национальных проектов", благодарность от руководства страны, путешествие по России, дополнительные баллы в конкурсах от АНО "Россия — страна возможностей", интеграцию в сообщество #МЫВМЕСТЕ, обучение, бесплатное участие в Петербургском международном экономическом форуме, продвижение в средствах массовой информации, публикацию в сборнике для тиражирования, а также медиасопровождение от АНО "Национальные приоритеты". Общий грантовый фонд премии в этом году составляет 90 миллионов рублей.

Подать заявку на участие можно до 31 мая. 

В 2022 году на премию #МЫВМЕСТЕ было направлено больше 30 тысяч заявок со всей России. Лучшие инициативы получили награды на церемонии Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, лауреатов поздравил Президент РФ Владимир Путин.

В прошлом году от Свердловской области второе место в категории "Волонтеры" в номинации "Большая перемена" заняла школьница из поселка Зайково Ирбитского района Софья Мясникова, создавшая волонтерский отряд "Инициатива". Его участники проводят экологические акции, занимаются очисткой территорий от мусора, озеленением, сортировкой отходов и отправкой их на переработку. 

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловчане могут стать участниками Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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Областная газета Свердловской области

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