Предупреждение о смоге продлено на Среднем Урале

В Свердловской области до 23 мая продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности.
По данным синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение шести дней в регионе установится погода, которая не способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Также до 21 мая в некоторых районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
В ближайшие три дня в регионе температура поднимется до 23 градусов тепла, ночью будет опускаться до +8. Осадки не ожидаются, скорость ветра составит от 2 до 9 метров в секунду.
Напомним, ранее в МЧС призвали свердловчан во время смога соблюдать ряд рекомендаций.
Еще по теме:
- Температурный рекорд зафиксировали синоптики 9 мая в Екатеринбурге