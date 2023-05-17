Темы дня

Общество
17 мая 2023, 20:03

Предупреждение о смоге продлено на Среднем Урале

Смог в Екатеринбурге

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях продлено в Свердловской области до 23 мая. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области до 23 мая продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности.

По данным синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение шести дней в регионе установится погода, которая не способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Также до 21 мая в некоторых районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие три дня в регионе температура поднимется до 23 градусов тепла, ночью будет опускаться до +8. Осадки не ожидаются, скорость ветра составит от 2 до 9 метров в секунду.

Напомним, ранее в МЧС призвали свердловчан во время смога соблюдать ряд рекомендаций.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.05.2023, 21:10 / Экономика
Представители бизнеса и власти обсудили инвестиционную повестку Свердловской области
17.05.2023, 20:55 / Общество
Врачи Нижнего Тагила вернули 34-летней женщине возможность полноценно дышать
17.05.2023, 20:03 / Общество
Предупреждение о смоге продлено на Среднем Урале
17.05.2023, 19:25 / Общество
Награды получили победители первого регионального конкурса "Медиатор" в Свердловской области
17.05.2023, 18:37 / Общество
Жители Екатеринбурга могут выбрать вещи для капсулы времени и написать послание потомкам