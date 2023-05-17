Предупреждение о смоге продлено на Среднем Урале

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях продлено в Свердловской области до 23 мая. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области до 23 мая продлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности.

По данным синоптиков Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение шести дней в регионе установится погода, которая не способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Также до 21 мая в некоторых районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие три дня в регионе температура поднимется до 23 градусов тепла, ночью будет опускаться до +8. Осадки не ожидаются, скорость ветра составит от 2 до 9 метров в секунду.

Напомним, ранее в МЧС призвали свердловчан во время смога соблюдать ряд рекомендаций.

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