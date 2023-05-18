В Екатеринбурге перенесли "Майскую прогулку"

"Майская прогулка" в Екатеринбурге перенесена на 4 июня. Фото: Полина Зиновьева

Оргкомитет "Майской прогулки" в Екатеринбурге принял решение о переносе мероприятия, об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) со ссылкой на профессора вуза Виктора Гроховского, являющегося организатором акции.

"Майская прогулка" перенесена на 4 июня", — цитирует профессора УрФУ Виктора Гроховского пресс-служба вуза.

Изначально провести мероприятие планировали 21 мая. В ближайшее воскресенье состоялась бы 40-я по счету "Майская прогулка".

Для участников были подготовлены 5 маршрутов на 50, 40, 30, 20 и 10 километров в Шарташском, Нижне-Исетском, Санаторном, Уктусском лесопарках, а также в парке им. Лесоводов России. Однако в условиях особого противопожарного режима, который действует в Свердловской области и запрещает посещение лесов, организаторам было предложено перенести мероприятие.

Напомним, в Сысерти пройдет литературная "Майская прогулка".

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