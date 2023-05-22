В Екатеринбурге перенесли дату проведения международного фестиваля барбекю

Фестиваль барбекю перенесли на июль. Фото: Павел Ворожцов

Международный фестиваль барбекю, который традиционно проходит в июне в Екатеринбурге, перенесли на июль. Официальная информация опубликована на сайте мероприятия.

"В связи с введением в Свердловской области особого противопожарного режима и рядом чрезвычайных ситуаций, произошедших в области, даты проведения фестиваля переносятся на 8 и 9 июля. Приносим свои извинения и надеемся на понимание", — отмечено в сообщении.

Фестиваль барбекю в Екатеринбурге проводится больше 10 лет, он считается одним из самых крупных гастрономических событий на Урале. Мероприятие открывает летний сезон для семейного отдыха. На сайте фестиваля продолжается прием заявок от участников, на сегодня регистрацию прошли 11 команд в категории профессиональных шеф-поваров, 1 среди юниоров (студентов кулинарных учебных заведений) и 7 среди любителей (горожане и гости города Екатеринбурга).

Ранее в Екатеринбурге на июнь перенесли "Майскую велопрогулку".

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