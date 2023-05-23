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Общество
23 мая 2023, 13:20

Свердловчан призывают помочь собрать к школе первоклассников Макеевки

Анастасия Миронович

Волонтер Анастасия Миронович призывает свердловчан стать участниками акции "К школе готов!" Фото: страница Анастасии Миронович в соцсети "ВКонтакте"

Жители Свердловской области могут помочь собрать в 1 класс маленьких жителей Макеевки в Донецкой Народной Республике, став участниками акции "К школе готов!", которая организована при поддержке Дома добровольцев в Екатеринбурге. 

"В этом году акцию мы организуем совместно с Благотворительным фондом "Верь и живи!". <...> Каждый желающий может внести свой посильный вклад в покупку наборов первоклассника. <...> Давайте вместе поможем детишкам быть готовыми к Дню знаний!" — написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" волонтер Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Миронович.

Волонтер отметила, что канцелярские принадлежности и готовые наборы первоклассника для будущих школьников Макеевки можно приносить в пункт сбора гуманитарной помощи в Екатеринбурге (ул. Крылова, 2). Он работает круглосуточно и без выходных, для консультаций доступен телефон +7 (343) 382-23-77.

Также жители могут пожертвовать средства на приобретение наборов первоклассника через благотворительный фонд "Верь и живи!".

Реквизиты благотворительного фонда:

  • ИНН: 6678108154
  • КПП: 667801001
  • ОГРН: 1206600035180
  • Р/с: 40703810816540000970 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга
  • К/с 30101810500000000674
  • БИК: 046577674

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на уставную деятельность. Акция "К школе готов 2023!".

Анастасия Миронович отметила, что в прошлом году во время акции "К школе готов!" с помощью жителей Свердловской области было собрано 2 300 наборов первоклассников. Уральцы несли канцелярские товары, школьные принадлежности и переводили средства через благотворительные организации.

В конце августа 2022 года волонтер лично посетила Макеевку и увидела, что все собранные свердловчанами наборы учителя выдали первоклассникам.

"Это непередаваемое чувство радости и гордости за такое количество неравнодушных людей, которые сплотились и помогли макеевским первоклашкам пойти в школу", — добавила Анастасия Миронович.

Отметим, Свердловская область оказывает всестороннюю помощь Макеевке в рамках заключенного между территориями соглашения. К прошлому учебному году в Макеевку доставили гуманитарный груз, в том числе 4,5 тысячи наборов школьной мебели — парт и стульев, спортивный инвентарь и учебные пособия.

Напомним, ранее свердловские волонтеры Анастасия Миронович и Даниил Шестаков Указом Президента РФ Владимира Путина удостоены орденов Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. 

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Областная газета Свердловской области

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