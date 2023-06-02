В Свердловской области 9 из 10 детей-сирот воспитывают приемные семьи

В Свердловской области за 10 лет на 50% сократилось количество детей в сиротских учреждениях. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На территории Среднего Урала проживают более 12 тысяч семей, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. 91% от общего количества детей-сирот — 16 тысяч — живут в приемных семьях.

Достигнуть такого результата удается благодаря высокому уровню поддержки замещающих семей в регионе. Об этом на форуме приемных семей заявил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Мероприятие проходит по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

"Первый форум прошел в 2013 году. За эти 10 лет у нас на 50% сократилось количество детей в государственной системе. Этому способствовало развитие института приемной семьи, формирование школ приемных родителей и наш открытый диалог — в том числе в рамках этого форума", — рассказал Андрей Злоказов.

Отметим, что замещающая семья — это та, которая взяла на воспитание ребенка из сиротского учреждения, вне зависимости от формы устройства: усыновление, опека, приемная или патронатная семья.

Проведение форума соответствует целям и задачам объявленного Президентом РФ Десятилетия детства. В этом году мероприятие собрало более 100 родителей из замещающих семей. С 30 мая по 1 июня они делились опытом, а также посещали тематические секции, арт-терапевтические мастер-классы и индивидуальные занятия. Участники обсуждали вопросы борьбы с эмоциональным выгоранием, организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение финансовой грамотности подопечных. Проблематику, связанную с защитой прав, можно было обсудить c представителями органов опеки, Социального фонда и Федеральной службы судебных приставов.

В рамках форума также прошло награждение победителей творческого конкурса для детей-сирот "Созвездие". Лучшими в своих номинациях признаны театральный коллектив "Хризотил" из социально-реабилитационного центра Асбеста, хореографический дуэт из центра Каменска-Уральского, юная певица из Волчанска.

В Свердловской области действует комплекс мер социальной поддержки для замещающих семей. Среди них — ежемесячные выплаты на содержание ребенка и вознаграждение родителям. Суммы зависят от возраста, состояния здоровья подопечных и их количества. Приемные родители получают также единовременную выплату, которая может достигать 580 тысяч рублей в случае усыновления ребенка-инвалида. При государственных центрах социального обслуживания и некоммерческих организациях работает 72 школы приемных родителей, где можно подготовиться к опекунству.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге представители кризисных центров обсудят лучшие практики профилактики сиротства.

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