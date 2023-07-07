В 8 районах Свердловской области ликвидированы пожары

Борьбу с пожарами ведут специалисты Авиалесоохраны, МЧС и добровольцы. Фото: Павел Ворожцов

В Гаринском, Камышловском, Невьянском, Новолялинском, Пышминском, Сухоложском, Сысертском и Шалинском районах ликвидированы пожары на общей площади 2,4 тысячи гектаров. На площади 1,7 тысячи гектаров локализованы и не распространяются возгорания в лесах Белоярского, Верхнепышминского, Гаринского, Невьянского, Серовского, Сосьвинского и Талицкого районов. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Борьбу с пожарами ведут специалисты Уральской авиабазы, сотрудники лесоохраны, МЧС и добровольцы. Задействовано около 400 человек и 110 единиц техники.

Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта «Экология».

Отмечается, что на территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный решением Евгения Куйвашева.

Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки. Не допускается проведение любых пожароопасных работ, а также строительных и производственных с использованием огня: сварка, запуск фейерверков, организация фаер-шоу и другое.

С 6 июля в регионе противопожарный режим ослаблен: разрешена эксплуатация мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, которые находятся на территориях объектов общественного питания.

Запрет на разведение костров и использование мобильных мангалов в лесу и на территории дачных или садовых участков остается в силе.

С 7 июля разрешено посещение лесов, в том числе на транспорте. Ранее туристам разрешили самостоятельно посещать особо охраняемые природные территории, передвигаясь по оборудованным маршрутам. В таком режиме работают природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской и другие. Уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру экстренных служб на территории Российской Федерации 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Ранее «Областная газета» сообщала, что за сутки в Свердловской области ликвидированы 4 возгорания.

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