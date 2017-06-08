Унификация фасадов: почему за счёт жителей?

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге второй раз за год (после транспортной реформы) возник острый конфликт. Администрация приняла решение в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года привести к единообразию внешний вид жилых домов, расположенных по гостевому маршруту и у Центрального стадиона. В список попало 2065 зданий. Причём унификацию предложили сделать самим жителям — и за свой счёт. Соцсети взорвались от возмущения.

Разобраться с остеклением балконов и покраской стен, навести порядок с антеннами и кондиционерами горожанам нужно успеть меньше чем за год — до 31 мая 2018 года. До 20 июня собственникам и арендаторам разошлют специальные уведомления. И это вся информация, которой владеют горожане. Мы попробовали найти ответы на некоторые вопросы.

Каков алгоритм реализации?

В администрации Екатеринбурга внятных разъяснений о механизме реализации программы не дают. Постановление опубликовано, но понимание того, как претворить эту идею поэтапно, судя по всему, пока не сложилось.

Главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель отказался от оперативного комментария, перенаправив нас к заместителю начальника информационно-аналитического департамента Алексею Редину. Тот, в свою очередь, посоветовал воспользоваться открытой информацией, размещённой на информационном городском портале и канале ЕТВ. Но там мы не нашли ответов на свои вопросы.

Что будет с теми, кто откажется приводить в порядок свои балконы?

По словам Дмитрия Фогеля, озвученным на канале ЕТВ, «санкции, конечно, будут, однако в каждом конкретном случае будет проводиться отдельная работа». В Интернете есть сообщения со ссылкой на слова чиновников, что они будут «судиться с каждым собственником».

Что касается недовольных граждан, то большинство из них сходятся во мнении «ничего не предпринимать» — то есть замен балконов не производить, кондиционеры не снимать. Но есть и те, кто в соцсетях уже говорит о митингах протеста.

«Мы в ужасе от планов мэрии. Балкон застеклили 15 лет назад, так как у нас последний этаж. Если уберём остекление, снова снег и дождь будут на нашем балконе. Да и денег на эти работы, у нас, пенсионеров, нет. Если не нравится вид нашего дома, затяните его баннером», — сказала «ОГ» Валентина, жительница одного из домов по улице Татищева. Фото: Павел Ворожцов

Опыт Казани: всё сделано за счёт бюджета Столица Татарстана накануне летней Универсиады, которая прошла в городе в 2013 году, тоже решила унифицировать фасады, но сделано это было совсем не так, как пытаются сейчас решить эту проблему в столице УрФО. Как нам сообщили в пресс-службе казанской горадминистрации, единый облик для гостевого маршрута стали разрабатывать сразу после того, как город получил право на проведение Универсиады — в 2008 году (то есть на унификацию было потрачено аж 5 лет). В список попали всего 240 домов (то есть почти в 9 раз меньше, чем в Екатеринбурге). Специальная комиссия при архитектурном управлении разработала цветовую гамму, единый стиль, планы по остеклению балконов. Средства на работы были выделены из муниципального и федерального бюджетов. Кроме того, с жителями заранее проводили встречи, всё объясняли и согласовывали планы работ. — Были те, кто не хотел менять своё остекление, но мы старались убедить горожан, что поставим красивые витражные стёкла, покрасим стены и отремонтируем кровлю, — рассказали в пресс-службе. — Случались конфликты из-за кондиционеров, и если нам не удавалось доказать свою правоту, мы не заставляли снимать их с фасадов. Но позже внесли изменения в правила благоустройства, и теперь кондиционеры нельзя хаотично размещать на фасадах гостевого маршрута (только, скажем, в одну линию).

Это законно?

В постановлении, опубликованном на официальном портале администрации, указано: «Рекомендовать собственникам, арендаторам, лицам, ответственным за эксплуатацию объектов, провести паспортизацию фасадов и привести архитектурно-градостроительный облик объектов в соответствие требованиям, установленным Правилами благоустройства». А в пояснении к постановлению на этом же портале другая фраза: «…все владельцы объектов и товариществ собственников жилья Екатеринбурга, попадающих в орбиту ЧМ-2018, должны за счёт собственных сил и средств разработать паспорта фасадов, согласовать их с Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и принять меры к приведению их в надлежащий вид». Так унификация фасадов — это обязанность или рекомендация?

Ситуацию комментирует адвокат Иван Кадочников: — Слово «рекомендовать» не должно вводить людей в заблуждение — в суде оно не спасёт, потому что действует другой нормативный акт, принятый при прошлом главном архитекторе Тимуре Абдуллаеве. Иезуитское постановление администрации № 3198, в соответствии с которым было введено такое «хромоногое» понятие, как «паспорт фасада». Паспорта фасадов появились потому, что благоустройство было передано Федерацией в муниципалитеты. Под благоустройством понималось оформление клумб, газонов и малых архитектурных форм, а по постановлению № 3198 сюда попали и фасады зданий, капитальных сооружений. Паспорта не получить, пока не будут убраны несогласованные кондиционеры и остекление. А нет паспорта — мэрия вправе обратиться в суд… Но! В суд могут обратиться и граждане, чтобы оспорить законность «абдуллаевского» постановления. Если его отменить, то придётся только согласовать остекление и ничего не переделывать. В Магнитогорске тоже ввели такие паспорта, но прокуратура их отменила…

В интервью 2016 года, которое опубликовано на сайте мэрии, Тимур Абдуллаев отмечал: «Гражданам опасаться нечего, но это отложенный вопрос к управляющим компаниям, чтобы они следили за ограничением самовольных проявлений в изменении внешнего вида фасадов гражданами». То есть механизм паспортизации города, которую называли «архитектурной гигиеной», предусматривался другой: приведением зданий в стилевое единство должны планово заниматься УК (в ходе капремонта за счёт уже собранных отчислений), а не сами жильцы в пожарном порядке. Почему этот постулат подвергся изменению — чиновники объяснить отказались.

— Мы пока не хотим педалировать эту тему и берём паузу, чтобы полностью проработать механизм и снизить конфликтность ситуации, — сказал Алексей Редин.

Сколько времени понадобится на проработку механизма, в пресс-службе ответить не смогли.

P.S. Удивительно, но на дискуссию вокруг балконов до сих пор никак не отреагировали ни Дума Екатеринбурга, ни её председатель. Есть дела поважнее?

Мнение Галина ХОРОШАВИНА, член общественного совета при областном министерстве энергетики и ЖКХ, председатель совета многоквартирного дома: — Приводить в порядок фасады (и, в частности, балконы) надо, потому что сегодня на большинство балконов стыдно посмотреть: их превращают в кладовки или помещения для курения. Но сразу возникают вопросы. Во-первых, на какие деньги менять балконы? За счёт жителей это сделать не получится: где у пенсионера 50 тысяч на обновление балкона? На счетах домов лишних денег тоже нет, да и в рамках программы капремонта есть много других нужд. Значит, нужна соответствующая программа софинансирования. Далее, архитекторы должны продумать единую форму балконов — может быть, это будет несколько вариантов на выбор. А в-третьих, надо вынести вопрос на общественное обсуждение и прийти к единому решению. И если в парадный вид приведут только отдельные улицы, а об остальных домах забудут, это будут «потёмкинские» балконы.