Умирающие профессии: билетный контролёр

Сегодня в Екатеринбурге на разных видах общественного транспорта работают 40 билетных контролёров. Фото: Наталья Дюрягина

Сегодня — рассказ о билетном контролёре, который, по прогнозам специалистов Московской школы управления «Сколково» и Агентства стратегических инициатив, не нужен будет уже через 10–15 лет.

Транспорт

Многие думают, что если им удалось ускользнуть от взора кондуктора в общественном транспорте, то можно проехать бесплатно. Это не так: придёт контролёр, и тогда неприятности будут и у нарушителя, и у кондуктора.

— В наши обязанности входит не только проверка билетов у пассажиров и выявление безбилетников, но и контроль кондукторов: на халатность и нарушения способны и те, и другие, — рассказывает контролёр пассажирского транспорта в Екатеринбурге Наталья Забелина.

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Поработав на железной дороге, в метрополитене и автобусном парке, Наталья Викторовна последние семь лет бдительно ловит «зайцев» и разъясняет нарушения пассажирам. План — 16 безбилетников за смену. На 30 трамвайных и 19 троллейбусных маршрутах Екатеринбурга трудится 25 контролёров, а на 27 автобусных — 13. Но, как отмечают начальники отделов контроля оплаты проезда, этого недостаточно — есть свободные вакансии.

— Удивительно, но безбилетные часто попадаются среди приличных людей, на которых с виду даже и не подумаешь, — делится Наталья Забелина. — Реагируют пассажиры по-разному: оплатившие проезд спокойны, а вот безбилетники могут и скандал устроить, и в драку полезть — штрафовать мы их не имеем права. Моя задача — спокойно разрешать любую конфликтную ситуацию, главное в работе контролёра — стрессоустойчивость.

Назвать свою профессию умирающей Забелина никак не может.

— Безбилетники были, есть и будут, поэтому оставить пассажирский транспорт без контролёров невозможно, — говорит начальник отдела контроля оплаты проезда и сбора выручки ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» Галина Смирнова. — Да, можно поставить турникеты и сделать электронный вход, но тогда будет не нужен кондуктор. Желающие обойти систему входа всегда найдутся, поэтому билетный контролёр, пробуждающий совесть граждан, необходим.

Кстати Общие требования к билетным контролёрам: общее среднее образование;

стрессоустойчивость;

коммуникабельность;

вежливость;

наблюдательность;

ответственность;

терпение;

требовательность (как к себе, так и к другим).

Кинотеатр

Билетный контролёр есть и в кинотеатре, где он не так заметен и грозен. Чаще всего это милая тётенька, желающая приятного просмотра на входе в зал, она же интересуется у зрителей впечатлениями о фильме. Тамара Шиморина работает билетным контролёром в кинотеатре «Салют» в Екатеринбурге более 12 лет.

— Мой папа-киномеханик обрадовался бы, узнав, что я вернулась в сферу деятельности, где начинала свой профессиональный путь, — рассказывает Тамара Ильинична. — График работы тяжёлый (16 часов, день через два), а оплата низкая, поэтому идут на эту вакансию в основном пенсионеры.

Билетный контролёр проверяет кинозалы перед запуском фильма, обилечивает, следит за порядком во время просмотра и убирает малые залы по окончании сеансов. Всего же на 9 кинозалов «Салюта» приходится шесть контролёров, примерно по столько же и в других 19 кинотеатрах Екатеринбурга. Выходит, в городе работает около 115 билетных контролёров кинозалов. Есть и открытые вакансии.

— В последние годы в кинотеатре увеличилось количество залов, появилось цифровое кино и разрешили приносить еду и напитки на сеансы, но наши обязанности остались прежними, — рассуждает Тамара Ильинична. — Мы по-прежнему доброжелательны и вежливы к каждому посетителю.

Женщине нравится находиться в курсе киноновинок и общаться со зрителями, но она думает, что вскоре эта человечная профессия действительно может исчезнуть. Кое-где посетители уже приобретают билеты в автоматах, так что проверку вполне могут компьютеризировать. Такого мнения придерживается и администрация кинотеатра «Салют». Глупо отказываться от технологий и роботов, если все стремятся, чтобы предприятие обслуживали как можно меньше людей при больших выгодах.

Театры

А вот в театрах не считают, что профессия контролёра умрёт — живое общение необходимо зрителю.

— Моя сестра работает в «Казань-Арене», где полностью автоматизирована система входа, выхода и проверки посетителей. Но если там люди приходят для отдыха и развлечения, то посещение театра несёт более глубокую составляющую, — комментирует главный администратор Театра музыкальной комедии Рустам Нарбутов. — Считаю, профессия билетного контролёра в театре не должна исчезнуть. Здесь межличностное общение между зрителями и актёрами, в которое вписывается билетный контролёр, несущий не только наблюдательную, но и справочную, и коммуникативную функции. Сегодня живое общение и так сходит на нет, поэтому в сфере искусства его надо сохранять.

Москва

В Москве должности билетного контролёра и даже кондуктора в общественном транспорте нет уже несколько лет. В ГУП «Мосгортранс» рассказали «ОГ», что переход на роботизированные установки в московских автобусах, трамваях и троллейбусах начался 10 лет назад. Постепенно кондукторов заменили автоматические валидаторы, в проходы встали турникеты, и контролёры стали не нужны — повсеместно в столице России это произошло семь лет назад. Однако процесс потребовал солидных сумм из городского бюджета, а окупились затраты лишь спустя годы.

Комитет по транспорту Екатеринбурга пока не готов сказать, когда автоматизация придёт в наш транспорт. Однако там признают, что раз опыт в столице оказался успешным, перемены дойдут и до Свердловской области. Возможно, в «Сколково» и правы — лет через 15 потребность в контролёрах сойдёт на нет.

Цифра 9 000-17 000 рублей — зарплата билетных контролёров в Екатеринбурге.