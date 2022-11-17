Свердловский омбудсмен открыла мобильную приемную в зоне СВО

В приемную омбудсмена в зоне СВО уже поступило 32 обращения. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в зоне проведения специальной военной операции (СВО) открыла приемную для мобилизованных.

"Многим хотелось узнать, как служат в зоне СВО, и у нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приемная. Это очень нам помогает. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, не только из Свердловской области", — цитирует ТАСС Татьяну Мерзлякову.

Омбудсмен рассказала, что большая часть обращений связана с предоставлением льгот семьям мобилизованных и региональными выплатами. В частности, сотрудники аппарата помогли в решении ситуации, в которой дети мобилизованного от первого брака не получили выплаты.

До декабря на Среднем Урале продолжит работать горячая линия по вопросам мобилизации. Позвонившие по номеру 8 800 101-91-11 смогут получить онлайн-консультацию.

Напомним, в Свердловской области власти приняли решение о единовременных выплатах в размере 20 тысяч рублей для семей, члены которых принимают участие в СВО. Такая же сумма предусмотрена на каждого несовершеннолетнего ребенка военнослужащего. В начале ноября единоразовые выплаты на Среднем Урале получили более 7 тысяч членов семей военнослужащих.