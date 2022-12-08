Евгений Куйвашев рассказал Владимиру Якушеву о региональных мерах поддержки мобилизованных

Владимир Якушев подчеркнул, что у разных регионов отличаются экономические возможности, как и размеры оказываемой помощи. Фото: сайт полномочного представителя Президента РФ в УрФО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 декабря принял участие в заседании при полномочном представителе Президента РФ в УрФО Владимире Якушеве. Глава Среднего Урала рассказал о региональных мерах поддержки мобилизованным гражданам и их семьям.

Владимир Якушев подчеркнул, что у разных регионов отличаются экономические возможности, как и размеры оказываемой помощи. Однако важнее, по мнению полпреда Президента, сам факт поддержки и заботы.

"Многое реализуется на федеральном уровне: от гарантированного размера денежного довольствия до кредитных каникул. Вместе с тем каждый регион, исходя из своих возможностей и специфики, определяет дополнительные меры поддержки, откликаясь на общественный запрос о максимальном внимании к семьям тех, кто сегодня не дома", — сказал Владимир Якушев.

В свою очередь Евгений Куйвашев сообщил, что на Среднем Урале установлены единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей для семей и детей мобилизованных военнослужащих.

Кроме того, на сегодняшний день в половине муниципальных образований региона дети мобилизованных посещают детсады бесплатно, в остальных МО аналогичные решения будут приняты в ближайшее время. Школьникам предоставляется бесплатное горячее питание, а студентов колледжей и техникумов также обеспечивают одеждой, обувью и необходимым инвентарем, напоминают в департаменте информполитики Свердловской области.

Читайте также:

Дети мобилизованных свердловчан смогут бесплатно посетить игровые комнаты в ТЦ.