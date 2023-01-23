В Кремле пояснили принцип работы указа о частичной мобилизации

Указ о частичной мобилизации продолжает действовать. Фото: Алексей Кунилов

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России продолжается действие указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. При этом призыв по ней закончен.

"Что касается призыва по частичной мобилизации, этот процесс был завершен. И здесь я предлагаю ориентироваться на слова и заявления президента России. Но указ предусматривает и другие функции, необходимые для Министерства обороны", — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что в рамках частичной мобилизации Минобороны призвало необходимое количество военнослужащих, после этого призыв граждан был остановлен.

Сейчас указ продолжает действовать для проведения других мероприятий, которые необходимы для "выполнения задач вооруженных сил". Дмитрий Песков добавил, что речь идет в том числе и о закрытом пункте документа, который доступен только для служебного пользования.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, было призвано около 300 тысяч человек.