В Екатеринбурге перекрытие на Красных Командиров продлили до 30 сентября

В Екатеринбурге перекрытие на Красных Командиров продлили до 30 сентября. Фото: Нина Георгиева.

В столице Урала планируют продлить ограничения на участке улицы Красных Командиров (между домами № 118 и № 130). Движение автотранспорта будет закрыто до 30 сентября.

Ограничения на указанном участке улицы начали действовать с 10 августа. Ожидалось, что плановый ремонт теплотрассы, проводимый АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», завершится 31 августа.

Однако, по данным мэрии, работы продолжатся ещё в течение месяца – до 30 сентября. Объехать ремонтируемый участок предлагается по улицам Таганской, Даниловской и Ползунова.

Фото: информационная карта горадминистрации

Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планировать свой маршрут.

Напомним, накануне стало известно о продлении ограниченийдо 5 октября на участке улицы Каменотёсов (между домами № 11 и № 2/1), а также улицы Фрезеровщиков (от Старых Большевиков до Шефской) – до 25 сентября.

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