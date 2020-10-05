Пробки на Макаровском мосту в Екатеринбурге сохранятся до июня 2021 года

Сейчас строители выполняют работы по демонтажу существующей части моста, а также подготовкой к устройству подпорной стены и инженерных коммуникаций вдоль Челюскинцев между проезжей частью и ЖК "Макаровский". Фото: Владимир Мартьянов.

Строители Екатеринбурга в рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста сузили проезжую часть на улице Челюскинцев. С самого утра на этом участке сохраняются сильные пробки.

Как сообщили "Облгазете" в администрации Екатеринбурга, сейчас строители выполняют работы по демонтажу существующей части моста, а также занимаются подготовкой к устройству подпорной стены и инженерных коммуникаций вдоль Челюскинцев между проезжей частью и ЖК "Макаровский". Стена протянется от моста до улицы Николая Никонова, из-за чего движение транспорта по проезжей части улицы Челюскинцев со стороны жилого комплекса будет закрыто.

В мэрии отметили, что из-за большого объёма работ ограничение движения на этом участке продлится вплоть до 30 июня 2021 года.

В первый же будний день после начала строительных работ на Макаровском мосту образовалась большая пробка.

Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, что в начале сентября городской пруд Екатеринбурга осушили для подготовки ко второму этапу реконструкции Макаровского моста.

Добавим, первый этап реконструкции моста начался летом 2017 года. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, на эти цели было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап реконструкции должен быть завершён до конца 2023 года. На него власти Екатеринбурга потратят более 1,5 млрд рублей.

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