В Екатеринбурге изменится схема движения пяти трамваев. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения общественного транспорта по нескольким улицам города. В связи с вводимыми ограничениями пять трамваев изменят схему движения, один будет отменён.

По данным ЕМУП "Гортранс", движение трамваев по улицам 8 Марта, Титова, Ферганской на участке от ул. Фучика до станций "Вторчермет" и "Керамическая" будет закрываться в обоих направлениях по выходным на этой и двух последующих неделях. Это необходимо для проведения капремонта трамвайных путей на 8 Марта.

Ограничения коснутся трамваев №1, 14, 15, 25 и 27. Трамвайный маршрут №34 будет закрыт.

Фото: Гортранс

Отмечается, что на период закрытия трамвайного движения автобусные маршруты № 57 и 57а будут работать по расписаниям рабочего дня.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в ближайшие выходные в уральской столице изменится режим работы автобусных маршрутов № 57 и 57а. 10 и 11 октября они будут ездить по расписанию рабочего дня.

Кроме того, сегодня стало известно о переходе на зимнее расписание автобуса №95. Изменение графика движения произойдёт с 19 октября.