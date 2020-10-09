Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 октября 2020, 15:54

В Екатеринбурге изменится схема движения пяти трамваев

трамвай

В Екатеринбурге изменится схема движения пяти трамваев. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения общественного транспорта по нескольким улицам города. В связи с вводимыми ограничениями пять трамваев изменят схему движения, один будет отменён.

По данным ЕМУП "Гортранс", движение трамваев по улицам 8 Марта, Титова, Ферганской на участке от ул. Фучика до станций "Вторчермет" и "Керамическая" будет закрываться в обоих направлениях по выходным на этой и двух последующих неделях. Это необходимо для проведения капремонта трамвайных путей на 8 Марта.

Ограничения коснутся трамваев №1, 14, 15, 25 и 27. Трамвайный маршрут №34 будет закрыт.

Фото: Гортранс

Отмечается, что на период закрытия трамвайного движения автобусные маршруты № 57 и 57а будут работать по расписаниям рабочего дня.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в ближайшие выходные в уральской столице изменится режим работы автобусных маршрутов № 57 и 57а. 10 и 11 октября они будут ездить по расписанию рабочего дня.

Кроме того, сегодня стало известно о переходе на зимнее расписание автобуса №95. Изменение графика движения произойдёт с 19 октября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.10.2020, 16:18 / Политика
Президент Киргизии вводит в Бишкеке режим ЧП из-за массовых беспорядков
09.10.2020, 16:15 / Общество
Евгений Куйвашев определил, кто из пострадавших от COVID-19 свердловчан сможет пройти допобучение
09.10.2020, 15:54 / Общество
В Екатеринбурге изменится схема движения пяти трамваев
09.10.2020, 15:53 / Общество
Ректор УрФУ заявил о готовности перейти на дистант
09.10.2020, 15:20 / Общество
Анна Кузнецова предложила перевести в Москву истощённую девочку из Карпинска