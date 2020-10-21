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Общество / Авто и транспорт
21 октября 2020, 15:37

В мэрии объяснили слова главы Екатеринбурга о нарушителях масочного режима в транспорте

В администрации попросили не понимать фразу градоначальника буквально.

В администрации попросили не понимать фразу градоначальника буквально. Фото: Алексей Кунилов

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что имел в виду глава города, когда призывал выгонять людей без масок из транспорта. В администрации попросили не понимать фразу градоначальника буквально.

Как сообщает пресс-служба городской администрации в Тelegram-канале, слова Александра Высокинского по поводу необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте были вырваны из контекста.

В пресс-службе пояснили, что мэр «в первую очередь думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию».

«Всё в рамках правового поля: если кондуктор отвлёкся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску», - говорится в сообщении.

Поводом для разъяснения стали слова мэра Екатеринбурга в одном из интервью: градоначальник заявил, что ковид-диссидентов, отказывающихся надевать средства защиты, «можно и нужно» выгонять из общественного транспорта.

Напомним, указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, режим повышенной готовности из-за коронавируса продлён в регионе до 26 октября. Документ, в частности, предусматривает обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей.

В городском общественном транспорте регулярно проводятся рейды по соблюдению масочного режима. Только за минувшие выходные инспекторы выявили 259 нарушителей: на них были составлены административные протоколы.

Добавим также, что на прошлой неделеглава региона по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовал на своей страничке в Инстаграме пост, в котором заявил о необходимости сократить количество пассажиров в общественном транспорте.

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