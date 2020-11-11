В мэрии Екатеринбурга назвали улицы, которые отремонтируют в 2021 году

Названы улицы в Екатеринбурге, которые отремонтируют в 2021 году. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов назвал несколько улиц, на которых в следующем году будут вестись дорожные работы. Среди них — Заводская, Техническая и Автомагистральная.

Также в 2021 году ремонт пройдёт на улицах Фурманова, Шаумяна, Щорса, на проспекте Орджоникидзе. На Луганской отремонтируют съезды с транспортной развязки и заезды на неё, рассказал Алексей Бубнов в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Всего планируется обновить 18 участков дорог протяжённостью 22 километра. Список объектов пополняется.

Также замглавы города сообщил о том, какие дорожные работы, запланированные на текущий год, ещё ведутся. Это строительство пешеходного перехода на дублёре Сибирского тракта и реконструкция моста на улице Реактивной. Завершить работы там планируют к началу декабря.

В 2020 году в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 41 участок протяжённостью 46 км, два моста, два путепровода, 55 светофоров и 186 тыс. кв. м тротуаров.

В целом в Свердловской области удалось обновить более 180 км дорог. Подробнее об этом читайте в материале «Областной газеты».