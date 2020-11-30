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Общество / Авто и транспорт
30 ноября 2020, 10:45

В Екатеринбурге до конца года продлили ограничение на Чкалова

перекрытие движения

В Екатеринбурге до конца года продлили ограничение на Чкалова. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге продлили ограничение движения по улице Чкалова (от Шаумяна до Депутатской). Данный участок будет закрыт до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что часть улицы будет недоступна для проезда с 10 ноября по 9 декабря.

Перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей водоотведения, водоснабжения и дождевой канализации. Всем занимается ООО «Брусника», сообщает пресс-служба мэрии.

До конца года движение транспорта будет направлено по улицам Шаумяна, Громова, Иркутской и переулку Воронежскому. Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Фото: информационная карта

Напомним, ранее из-за строительства теплосети был перекрыт участок от ул. Фурманова до дома № 29 на ул. Чкалова.

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Областная газета Свердловской области

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