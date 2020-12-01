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Общество / Авто и транспорт
1 декабря 2020, 11:01

Проект трамвайной линии до Академического прошёл госэкспертизу

Трамвай

Предполагается, что новая трамвайная линия пройдёт по улицам Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Фото: Галина Соловьёва

Проект трамвайной линии в Академический в Екатеринбурге получил положительное заключение в ходе госэкспертизы. После согласования финансирования будет объявлен конкурс на его реализацию.

"Проект одобрен госэкспертами. Сейчас идёт согласование финансирования, только после этого можно будет начинать конкурсные процедуры", - сообщили "Облгазете" в пресс-службе мэрии города.

Проект новой трамвайной ветки был принят администрацией Екатеринбурга ещё в прошлом году. Предполагается, что линия пройдёт по улицам Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Строительство обещали начать уже в этом году. Трамвайную ветку проложат на проектируемой магистрали с условным названием Академика Вавилова.

Областная газета Свердловской области

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