Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 декабря 2020, 15:55

Объёмы пассажирских перевозок у «Уральских авиалиний» сократились на 60%

самолёт в Кольцово

В ноябре «Уральские авиалинии» перевезли 276,4 тыс. пассажиров. Фото: Евгения Скачкова.

В ноябре авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 276,4 тыс. пассажиров. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объёмы перевозок сократились на 60%.

Заметное сокращение показателя не помешало «Уральским авиалиниям» войти в пятёрку лидеров среди российских авиакомпаний по количеству обслуженных пассажиров: из-за пандемии коронавируса объёмы перевозок снизились почти у всех компаний.

Наиболее заметное снижение показателя среди лидеров продемонстрировал «Аэрофлот». В ноябре его услугами воспользовались 833,3 тыс. клиентов, что на 70,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Авиакомпания «Россия» перевезла 319,5 тыс. пассажиров, что на 47,8% меньше, чем год назад. «Сибирь» обслужила 904,8 тыс. человек (-29,4%).

Сохранить объём перевозок на уровне ноября прошлого года удалось только «Победе». Услугами лоукостера воспользовались 873,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба «Росавиации».

В целом российские авиакомпании перевезли 4,66 млн человек. Объём перевозок снизился на 48%.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2021 году открытия прямого международного авиасообщения из Кольцово не ожидается. Более того, границы некоторых стран могут остаться закрытыми для россиян до сентября следующего года.

Читайте также:

Из Екатеринбурга назначены дополнительные рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону на новогодние каникулы.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2020, 22:33 / Общество
В Кольцово скончался пассажир рейса Омск–Москва
10.12.2020, 21:10 / Общество
Владимир Путин побеседовал с 97-летней медсестрой, прошедшей Великую Отечественную войну
10.12.2020, 20:12 / Культура
Группа "Чайф" представит свой новый альбом 12 декабря
10.12.2020, 19:27 / Общество
В России под отзыв попали более 4 тысяч автомобилей Mercedes-Benz
10.12.2020, 18:30 / Общество
Спустя пять лет: одну из улиц Екатеринбурга назовут в честь Александра Матвеева