Объёмы пассажирских перевозок у «Уральских авиалиний» сократились на 60%

В ноябре «Уральские авиалинии» перевезли 276,4 тыс. пассажиров. Фото: Евгения Скачкова.

В ноябре авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 276,4 тыс. пассажиров. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объёмы перевозок сократились на 60%.

Заметное сокращение показателя не помешало «Уральским авиалиниям» войти в пятёрку лидеров среди российских авиакомпаний по количеству обслуженных пассажиров: из-за пандемии коронавируса объёмы перевозок снизились почти у всех компаний.

Наиболее заметное снижение показателя среди лидеров продемонстрировал «Аэрофлот». В ноябре его услугами воспользовались 833,3 тыс. клиентов, что на 70,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Авиакомпания «Россия» перевезла 319,5 тыс. пассажиров, что на 47,8% меньше, чем год назад. «Сибирь» обслужила 904,8 тыс. человек (-29,4%).

Сохранить объём перевозок на уровне ноября прошлого года удалось только «Победе». Услугами лоукостера воспользовались 873,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба «Росавиации».

В целом российские авиакомпании перевезли 4,66 млн человек. Объём перевозок снизился на 48%.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2021 году открытия прямого международного авиасообщения из Кольцово не ожидается. Более того, границы некоторых стран могут остаться закрытыми для россиян до сентября следующего года.

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