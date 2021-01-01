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1 января 2021, 12:00

В Кольцово пассажиры могут встретить Деда Мороза

дед мороз в кольцово

Сегодня в аэропорту Кольцово трудится Дед Мороз. Фото: скрин поста в Instagram

В первый день нового года в аэропорту Кольцово трудится Дед Мороз. Он встречает и провожает самолёты на перроне.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, сегодня в Кольцово ожидается более 80 рейсов. Каждый из их пассажиров может встретиться с новогодним волшебником и загадать желание.

Посмотреть, как проходит рабочий день Деда Мороза в Кольцово, можно на снимках из Instagram-аккаунта аэропорта.

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Областная газета Свердловской области

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