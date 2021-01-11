В первый рабочий день 2021 года Екатеринбург встал в пробки

Утром были плохо очищены тротуары, а на проезжей части наблюдались снежные накаты и колеи. Фото: Алексей Кунилов

11 января утром Екатеринбург встал в пробки из-за плохо очищенных от снега дорог. Около 8:00 дорожные заторы в городе достигли 7 баллов.

Движение затруднено на подъездах к центру города. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", машины медленно двигаются по ул. Куйбышева, Московской, Машинной, Серафимы Дерябиной, Суходольской, Репина, Донбасской, пр. Космонавтов, пер. Базовому. Зафиксировано около 10 ДТП.

Как сообщают "Облгазете" очевидцы, утром были плохо очищены тротуары, а на проезжей части наблюдались снежные накаты и колеи. На некоторых улицах замечена спецтехника, которая посыпает дороги реагентами.

Ранее синоптики, спасатели и дорожные службы предупреждали о снегопадах в Свердловской области. В начале первой рабочей недели 2021 года свердловчан также ждут морозы до -36. Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть бдительными и осторожными в условиях непогоды.

"Водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про соблюдение дистанции и бокового интервала, быть предельно бдительными, исключить совершение рискованных манёвров на дороге. В непогоду необходимо снижать скорость до минимума. Пешеходам следует строго соблюдать нормы безопасного поведения на дороге. В тёмное время суток рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы", - напомнили в ГИБДД.

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"