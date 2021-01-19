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Общество / Авто и транспорт
19 января 2021, 17:00

Прокуратура внесла Алексею Орлову представление за плохую уборку снега в Екатеринбурге

снег на дороге

На проезжей части после снегопада скопился рыхлый снег и образовалась скользкость, а вблизи пешеходных переходов и остановок выросли снежные валы. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в содержании дорог Екатеринбурга. Временно исполняющему полномочия главы города Алексею Орлову внесено представление с требованием исправить недостатки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обследование улично-дорожной сети уральской столицы показало, что на проезжей части после снегопада скопился рыхлый снег и образовалась скользкость, а вблизи пешеходных переходов и остановок выросли снежные валы. Это сказывается на безопасности дорожного движения.

Прокуратура держит на контроле результаты рассмотрения внесённого представления и обещает до конца зимы следить за качеством уборки снега в Екатеринбурге.

Примечательно, что вскоре после сообщения прокуратуры пресс-служба мэрии анонсировала пресс-тур, посвящённый уборке города. 20 января журналистов провезут по нескольким районам, чтобы они могли оценить качество выполненных работ.

Ранее "Облгазета" сообщала о том, что за минувшую ночь с улиц уральской столицы вывезли более 10 тысяч тонн снега. В ночь с воскресенья на понедельник с улиц города вывезли примерно столько же снежной массы. Однако и в понедельник, и во вторник утром на дорогах образовывались серьёзные заторы, фиксировались десятки ДТП. Горожане в соцсетях выражали недовольство качеством уборки снега.

Областная газета Свердловской области

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