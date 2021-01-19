С улиц Екатеринбурга за ночь вывезли более 10 тысяч тонн снега

В ночь на 19 января на расчистку улиц вышло 335 единиц техники. Фото: Павел Ворожцов

В мэрии Екатеринбурга отчитались о ходе работ по устранению последствий снегопадов, которые обрушились на город и область в конце прошлой недели. За минувшую ночь с улиц уральской столицы вывезли более 10 тысяч тонн снега.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по данным комитета благоустройства мэрии, накануне днём в уборке городских магистралей были задействованы 170 единиц техники и 363 дорожных рабочих. В течение дня коммунальные службы вывезли на полигоны 3 237 тонн снега.

В ночь на 19 января на расчистку улиц вышло 335 единиц техники, в том числе 46 комбинированных дорожных машин, 44 трактора, 16 снегопогрузчиков, 22 фронтальных погрузчика, 163 самосвала и 27 грейдеров. Технике помогали 111 рабочих. За ночь на полигоны отправили 10 206 тонн снега. Для борьбы с гололёдом на дороги и тротуары высыпали более 55 тонн противогололёдных материалов и 53 тонны мелкофракционного щебня.

Добавим, что сегодня в течение дня расчищать улицы будут 165 единиц техники (22 комбинированные дорожные машины, 41 трактор, 4 снегопогрузчика, 11 фронтальных погрузчиков, 63 самосвала, 15 грейдеров и 6 бульдозеров). Также задействуют ручной труд 356 дорожных рабочих.

Напомним, в конце прошлой недели синоптики предупредили, что в выходные 16 и 17 января, на территории Свердловской области ожидается сильный снегопад, ветер и метели. В связи с этим спасатели продлили объявленное ранее предупреждение о непогоде.

По данным регионального управления автодорог, за время продолжительного снегопада в разных районах Среднего Урала выпало от 10 см снега. Наибольшая высота снежного покрова зарегистрирована в центральной части – 17,7 см. Уборка снега продолжалась в Екатеринбурге и области все выходные. В течение трёх суток на дорогах региона работало от 400 до 500 спецмашин.

В ночь с воскресенья на понедельник с улиц Екатеринбурга вывезли 9 881 тонна снежной массы.