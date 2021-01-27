Ещё в трёх местах в Екатеринбурге запретят парковаться

Знаки о запрете остановки и парковки будут распространяться на все ТС, кроме маршрутных. Фото: Оксана Жилина

В мэрии Екатеринбурга предупредили, что ещё на трёх улицах появятся знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Ожидается, что это уменьшит количество пробок в городе.

Речь идёт о следующих участках улиц:

ул. Сурикова – от Фурманова до Щорса,

внутриквартальный проезд между домом № 6 на ул. Стачек и домом № 3г на ул.Старых Большевиков,

внутриквартальный проезд от дома № 60/1 на Токарей до дома № 2 на Металлургов.

Знаки о запрете остановки и парковки в этих местах будут распространяться на все ТС, кроме маршрутных. В мэрии отмечают, что решение принято после обращений горожан с вопросами о пропускной способности улично-дорожной сети.

В I квартале 2021 года парковку запретят ещё на 16 улицах.

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