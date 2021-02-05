До конца февраля россияне смогут ездить в вагонах купе со скидкой 50%

Продажа билетов по акции стартует 5 февраля. Фото: Павел Ворожцов.

ОАО "РЖД" вводит скидку 50% на билеты в вагоны целого ряда поездов по России. Продажа билетов по акции стартует 5 февраля.

Как сообщается на сайте холдинга, скидка действует при покупке билетов на верхние полки в поездах, которые отправляются в путь в период с 5 по 28 февраля. Успеть оформить проездные документы по акции нужно до 18 февраля.

В списке железнодорожных составов, участвующих в акции, оказались порядка 40 поездов, в том числе из Екатеринбурга в Соликамск и в Екатеринбург из Приобья и Соликамска.

Напомним, в настоящее время на сети РЖД снижены цены и на другие билеты. Так, например, в феврале и марте россиянам предоставляют скидки 30% на места в плацкартных вагонах.

Как сообщала ранее "Областная газета", в 2020 году железнодорожные билеты по акциям приобрели свыше 10 млн жителей России. Наиболее популярными у них оказались как раз скидки 50% на верхние полки вагонов купе.