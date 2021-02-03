Более 10 миллионов россиян совершили поездки в поездах со скидками

Особым спросом у пассажиров пользовались акции на проезд в вагонах купе. Фото: Владимир Мартьянов.

В 2020 году железнодорожные билеты со скидками приобрели свыше 10 млн жителей России. Особым спросом у пассажиров пользовались акции на проезд в вагонах купе.

Наиболее популярными оказались билеты на верхние полки вагонов купе, продававшиеся со скидкой 50%, сообщает пресс-служба РЖД.

Всего в течение года перевозчик - Федеральная пассажирская компания - провёл около 260 акций, более 40 из которых пришлись на новогодние праздники. В этот период отправиться в путешествие со скидками смогли 450 тыс. россиян.

Отметим, "Областная газета" регулярно рассказывает об актуальных акциях АО "ФПК". Так, с 8 февраля по 4 марта россияне смогут путешествовать в вагонах купе со скидкой 30%, а в течение февраля и марта россияне также смогут путешествовать в плацкартных вагонах со скидкой 30%.