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Общество / Авто и транспорт
9 февраля 2021, 10:10

В Екатеринбурге у гостиницы "Исеть" встали трамваи

пассажиры трамвая

Ожидается, что неполадки в движении трамваев у гостиницы Исеть будут устранены в ближайшие часы. Фото: Галина Соловьёва.

Утром в Екатеринбурге на пересечении Ленина – Луначарского встали трамваи. На линии произошёл обрыв проводов.

На месте происшествия уже работает аварийная бригада, рассказали "Областной газете" в пресс-службе Гортранса.

Ожидается, что неполадки будут устранены в ближайшие часы. Чтобы добраться до места назначения, пассажиры вынуждены искать другие варианты и пересаживаться на другой общественный транспорт. Трамваи пока не могут проехать от Пионерского посёлка в сторону Челюскинцев и от площади Коммунаров в сторону Втузгородка.

Ранее "Облгазета" писала, что в городе второе утро подряд образуются пробки. Из-за гололёда возникло множество дорожных аварий.

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Областная газета Свердловской области

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