В Екатеринбурге у гостиницы "Исеть" встали трамваи

Утром в Екатеринбурге на пересечении Ленина – Луначарского встали трамваи. На линии произошёл обрыв проводов.
На месте происшествия уже работает аварийная бригада, рассказали "Областной газете" в пресс-службе Гортранса.
Ожидается, что неполадки будут устранены в ближайшие часы. Чтобы добраться до места назначения, пассажиры вынуждены искать другие варианты и пересаживаться на другой общественный транспорт. Трамваи пока не могут проехать от Пионерского посёлка в сторону Челюскинцев и от площади Коммунаров в сторону Втузгородка.
Ранее "Облгазета" писала, что в городе второе утро подряд образуются пробки. Из-за гололёда возникло множество дорожных аварий.
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