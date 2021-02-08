В Свердловской области объявлено предупреждение из-за морозов

9-13 февраля местами на Среднем Урале ожидается холодная погода. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются морозы. Спасателями выпущено штормовое предупреждение.

По информации синоптиков 9-13 февраля местами на Среднем Урале ожидается холодная погода. Температура воздуха на крайнем севере региона в эти дни может опуститься до -38°С, в Екатеринбурге – до -28°С. Подробный прогноз погоды ранее публиковала "Облгазета".

Сотрудники МЧС России напоминают о рисках, связанных с низкими температурами. Так, свердловчан просят соблюдать меры пожарной безопасности. В частности, под пристальным вниманием домовладельцев должны находиться все виды отопления, а использование электроприборов – соответствовать инструкции.

Кроме того, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП. Накануне произошло несколько аварий, в одной из них погибли сёстры 8 и 10 лет.

Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок на личном авто. Если поездку отложить нельзя, необходимо иметь при себе лопату, трос, топор, а также заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем.

Выходя на улицу, одевайтесь теплее. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями.

В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или на единый номер вызова экстренных служб – "112".

ФКУ «Уралуправтодор» также обратился в автолюбителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по телефону: 8-800-200-63-06.

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