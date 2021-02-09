Екатеринбуржцы встали в пробки на скользких дорогах

Непростые погодные условия - гололёд, мороз и сильный ветер - осложняют движение транспорта. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге второе утро подряд образуются пробки. Из-за гололёда возникло множество дорожных аварий.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, дорожная обстановка сейчас оценивается в 8 баллов. Сильные заторы наблюдаются на въездах в город - на улице Щербакова, на Кольцовском и Сибирском трактах, Объездной дороге. На улице Белинского в сторону центра движение практически остановилось.

Стоят также Водительский проезд, улицы Амундсена, Вильгельма де Геннина, Светлореченская, Гурзуфская, Халтурина, Черепанова, Челюскинцев, Владимира Высоцкого, Сыромолотова, Машиностроителей, проспект Космонавтов.

В центре города пробок меньше. Небольшие затруднения с проездом замечены на участках проспекта Ленина, улиц Малышева, Радищева, Куйбышева, Восточной.

Непростые погодные условия осложняют движение транспорта. На улицах, замёрзших после февральского дождя, случились десятки ДТП. Этим утром аварии зафиксированы, в частности, на перекрёстках Белинского - Циолковского, Белинского - Фрунзе, Посадская - Московская, Серафимы Дерябиной - переулок Встречный.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, в понедельник утром уральская столица стояла в 9-балльных пробках.

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