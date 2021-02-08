В начале недели Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

Дорожная ситуация сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

С утра в понедельник в Екатеринбурге образовались пробки. Дорожная ситуация сейчас оценивается в 9 баллов.

Движение практически застыло в переулке Базовый, на улицах Халтурина, Бебеля, Машиностроителей, Автомагистральная, Черепанова, Челюскинцев, Владимира Высоцкого, Сыромолотова, на Егоршинском подходе, дублёре Сибирского тракта и на Сибирском тракте. Сильные заторы наблюдаются в микрорайонах Академический и Широкая Речка.

В центре уральской столицы обстановка чуть лучше, но кое-где пробки всё-таки есть. Проблемы с проездом возникли на Гурзуфской и Куйбышева. Проспект Ленина стоит на отдельных участках, в том числе от Репина до здания администрации. На Малышева больше всего машин скопилось на отрезке от Хохрякова до 8 Марта. Движение транспорта осложнено на Фурманова, Ткачей, Машинной, Белинского, Московской, 8 Марта.

Ситуация на дорогах осложняется многочисленными авариями. По данным сервиса Яндекс.Карты, ДТП замечены на перекрёстках Фурманова - Белинского, Малышева - Толмачёва, Старых Большевиков - Краснофлотцев, Космонавтов - Бакинских Комиссаров, на Первомайской у здания администрации Кировского района и в других местах.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, из-за резкого похолодания после плюсовой температуры и дождя на дорогах Свердловской области выросло число дорожных аварий. Накануне в массовом ДТП на трассе Екатеринбург - Челябинск столкнулись около 20 машин. На региональных трассах были введены дополнительные ограничения из-за непогоды. Они касаются общественного и грузового транспорта.