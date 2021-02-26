В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Чкалова

Ограничения продлится ровно месяц, с 19 марта по 19 апреля. Фото: информационная карта перекрытий.

Жителей Екатеринбурга предупредили о перекрытии улицы Чкалова. Автомобилисты не смогут проехать по участку от Шаумяна до Депутатской.

Ограничения продлится ровно месяц, с 19 марта по 19 апреля. Перекрытие связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Работами займётся ООО "Брусника".

По данным пресс-службы мэрии, до 19 апреля движение транспорта будет направлено по улицам Ясной, Шаумяна, Амундсена, Волгоградской. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям необходимо заранее планировать свой маршрут.

Добавим, в прошлом году перекрывался участок от улицы Фурманова до дома № 29 на Чкалова.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в столице Урала на 3,5 месяца закроют улицу Окружную (Вторчермет). Это связано с запланированным капремонтом улицы 2-й Новосибирской.