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Общество / Авто и транспорт
2 марта 2021, 07:47

В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 обновят 14 улиц

Улица в Екатеринбурге

На 10 участках дорог работы стартуют в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва

Стало известно, какие улицы обновят в Екатеринбурге к 2023 году. На 10 участках работы начнутся в этом году.

Всего глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 14 участков, которые обновят к Универсиаде. Обновление подразумевает, в том числе ремонт дорожного покрытия. В список вошли:

  • участки ул. Фурманова, Чапаева, Машинной;
  • от Бахчиванджи до территории аэропорта Кольцово;
  • Шефская от Красных Командиров до пр. Космонавтов;
  • ул. Академика Постовского;
  • участок автодороги по Сибирскому тракту;
  • Бебеля от Готвальда до Кирова;
  • Карла Либкнехта от Малышева до пр. Ленина;
  • Большакова от 8 Марта до Московской;
  • Декабристов от Чапаева до Университетского переулка;
  • Шаумяна от Ясной до Чапаева;
  • Библиотечная от Мира до Комсомольской;
  • ул. Коминтерна;
  • Машинистов;
  • Серафимы Дерябиной от пер. Встречного до Крауля.

Планируется, что именно по этим улицам проедут гости Всемирных студенческих игр. В этом году будет заменено 118 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

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Областная газета Свердловской области

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