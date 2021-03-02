В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 обновят 14 улиц

Стало известно, какие улицы обновят в Екатеринбурге к 2023 году. На 10 участках работы начнутся в этом году.
Всего глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 14 участков, которые обновят к Универсиаде. Обновление подразумевает, в том числе ремонт дорожного покрытия. В список вошли:
- участки ул. Фурманова, Чапаева, Машинной;
- от Бахчиванджи до территории аэропорта Кольцово;
- Шефская от Красных Командиров до пр. Космонавтов;
- ул. Академика Постовского;
- участок автодороги по Сибирскому тракту;
- Бебеля от Готвальда до Кирова;
- Карла Либкнехта от Малышева до пр. Ленина;
- Большакова от 8 Марта до Московской;
- Декабристов от Чапаева до Университетского переулка;
- Шаумяна от Ясной до Чапаева;
- Библиотечная от Мира до Комсомольской;
- ул. Коминтерна;
- Машинистов;
- Серафимы Дерябиной от пер. Встречного до Крауля.
Планируется, что именно по этим улицам проедут гости Всемирных студенческих игр. В этом году будет заменено 118 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
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