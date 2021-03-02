В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 обновят 14 улиц

На 10 участках дорог работы стартуют в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва

Стало известно, какие улицы обновят в Екатеринбурге к 2023 году. На 10 участках работы начнутся в этом году.

Всего глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил 14 участков, которые обновят к Универсиаде. Обновление подразумевает, в том числе ремонт дорожного покрытия. В список вошли:

участки ул. Фурманова, Чапаева, Машинной;

от Бахчиванджи до территории аэропорта Кольцово;

Шефская от Красных Командиров до пр. Космонавтов;

ул. Академика Постовского;

участок автодороги по Сибирскому тракту;

Бебеля от Готвальда до Кирова;

Карла Либкнехта от Малышева до пр. Ленина;

Большакова от 8 Марта до Московской;

Декабристов от Чапаева до Университетского переулка;

Шаумяна от Ясной до Чапаева;

Библиотечная от Мира до Комсомольской;

ул. Коминтерна;

Машинистов;

Серафимы Дерябиной от пер. Встречного до Крауля.

Планируется, что именно по этим улицам проедут гости Всемирных студенческих игр. В этом году будет заменено 118 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

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