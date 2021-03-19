Под Екатеринбургом за 40 миллионов построят Южный обход

Длина участка составит 18 км. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области объявили тендер на строительство дороги, которая соединит Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД) и Челябинский тракт. Начальная цена контракта составляет почти 40 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчику предстоит построить дорогу "Подъезд к ТЛЦ "Большое Седельниково", которая соединит 81 км ЕКАД с трассой М-5. Длина участка составит 18 км. Начать строительство дороги планируется 3 июня 2021 года, а завершить все работы - к 31 января 2023 года.

Дорога будет построена в два этапа. Сначала подрядчик должен будет построить дорогу от 81 км ЕКАД до села Большого Седельниково, а уже затем - от деревни до Челябинского тракта.

Фото: коллаж

Начальная цена контракта составляет 39 995 609 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 апреля.

Читайте также:

Правительство РФ направит Свердловской области 1,2 миллиарда на ремонт дорог.

Свердловский губернатор рассказал, когда закольцуют ЕКАД и завершат реконструкцию Макаровского моста.