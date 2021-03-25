В День Победы за полётами авиации будут наблюдать жители четырёх городов ЦВО

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин рассказал, в каких городах Центрального военного округа 9 мая пройдут авиапарады. Демонстрационные пролёты авиации планируются в четырёх городах.
По словам Александра Лапина, в День Победы авиация пролетит над Екатеринбургом, Самарой, Кызылом и Новосибирском.
"Для проведения тренировочных полетов и участия в воздушной части торжественных мероприятий будет задействовано около 30 летательных аппаратов с восьми аэродромов базирования в Челябинской, Самарской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республики Тыва", - передаёт слова генерала-полковника пресс-служба ЦВО.
Уточняется, что в авиапараде Дня Победы примут участие вертолёты и самолёты армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, а также Самарского филиала ЦСКА ВВС.
Напомним, во вторник мэрия Екатеринбурга опубликовала график репетиций парада Победы. Первая репетиция парада в уральской столице состоится 6 апреля.
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