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Общество / Авто и транспорт
15 апреля 2021, 18:57

В Свердловской области стартовал сезон ремонта дорог

  Анна Митчина
Укладывают асфальт

В 2021 году планируют отремонтировать 119,5 км дорог. Фото: Павел Ворожцов

Ремонт проведут рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За 2021 год планируют отремонтировать 119,5 км дорог.

На Режевском тракте продолжают работу над мостом через реку Реж, который находится на 97 км дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Ежедневно по нему проезжает более 2,5 тыс. автомобилей. Раньше автомобилисты сокращали путь через сёла Глинское и Арамашка. Поле завершения ремонта, трафик в близлежащих населённых пунктах спадёт.

Работники успели снять старый асфальт, установить новые колодцы, восстановить откосы. Сейчас демонтируют переходные плиты.

В Свердловской области в рамках нацпроекта отремонтируют 95 объектов общей протяжённостью 119,5 км. Из них:

  • дороги регионального значения: 23 участка - протяжённость 74,8 км,
  • Нижний Тагил: 14 объектов - протяжённость 22,4 км, 
  • Екатеринбург: 19 участков - протяжённость 22,3 км.

Ранее стало известно, что Правительство РФ направит на ремонт дорог в 2021 году в Свердловской области 1,2 млрд рублей. Годом ранее в рамках этого нацпроект в регионе отремонтировали 22 км трасс.

Областная газета Свердловской области

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