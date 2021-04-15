В Свердловской области стартовал сезон ремонта дорог

В 2021 году планируют отремонтировать 119,5 км дорог. Фото: Павел Ворожцов

Ремонт проведут рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За 2021 год планируют отремонтировать 119,5 км дорог.

На Режевском тракте продолжают работу над мостом через реку Реж, который находится на 97 км дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Ежедневно по нему проезжает более 2,5 тыс. автомобилей. Раньше автомобилисты сокращали путь через сёла Глинское и Арамашка. Поле завершения ремонта, трафик в близлежащих населённых пунктах спадёт.

Работники успели снять старый асфальт, установить новые колодцы, восстановить откосы. Сейчас демонтируют переходные плиты.

В Свердловской области в рамках нацпроекта отремонтируют 95 объектов общей протяжённостью 119,5 км. Из них:

дороги регионального значения: 23 участка - протяжённость 74,8 км,

Нижний Тагил: 14 объектов - протяжённость 22,4 км,

Екатеринбург: 19 участков - протяжённость 22,3 км.

Ранее стало известно, что Правительство РФ направит на ремонт дорог в 2021 году в Свердловской области 1,2 млрд рублей. Годом ранее в рамках этого нацпроект в регионе отремонтировали 22 км трасс.