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19 апреля 2021, 11:34

Алексей Орлов пообещал завершить реконструкцию Макаровского моста к концу 2021 года

Макаровский мост

По словам Алексея Орлова, мост будет полностью готов к концу 2021 года. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что реконструкция Макаровского моста будет завершена раньше срока. По его словам, мост будет полностью готов к концу 2021 года.

Об этом сообщается в Instagram администрации Екатеринбурга.

"Макаровский мост сдадим раньше срока. На два года. Уже в конце этого года полностью откроем движение для автомобилей", - передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.

Напомним, первый этап реконструкции моста начался летом 2017 года. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николая Сметанина, на эти цели было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап реконструкции планировали завершить до конца 2023 года. На него власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей.

В октябре 2020 года строители Екатеринбурга в рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста сузили проезжую часть на улице Челюскинцев, что привело к сильным дорожным заторам. В мэрии заявили, что из-за большого объёма работ движение на мосту будет ограничено до 30 июня 2021 года.

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Областная газета Свердловской области

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