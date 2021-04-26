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Общество / Авто и транспорт
26 апреля 2021, 14:28

В Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы изменится схема движения 12 трамваев и 12 автобусов

общественный транспорт

С 20:00 общественный транспорт начнёт объезжать перекрытые улицы. Фото: Павел Ворожцов.

В центре Екатеринбурга временно изменится схема движения 24 маршрутов общественного транспорта – 12 автобусов и 12 трамваев. Это связано с очередной репетицией парада Победы.

По данным ЕМУП "Гортранс", сегодня с 20:00 до завершения репетиции в городе закрывается движение трамваев по пр. Ленина (от ул. Луначарского до ул. Московская), ул. Татищева (от ул. Красноуральская до пр. Ленина) и по ул. Московская (от ул. Радищева до Дворца молодёжи). С маршрутом следования трамваев №2, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 27 и 32 можно ознакомиться ниже.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Кроме того, с 20:00 26 до 4:00 27 апреля будут закрыты пр. Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улицы Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). В связи с этим изменится схема движения автобусов №1, 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57А, 61 и 19.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Ранее "Облгазета" сообщала, что в центре Екатеринбурга пройдёт первая совместная тренировка парадных расчётов и техники. В ходе тренировки по площади 1905 года пройдут около 20 парадных подразделений, проедет свыше 100 единиц военной техники ЦВО.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено 2,5 тыс. человек, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

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Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы изменится схема движения 12 трамваев и 12 автобусов