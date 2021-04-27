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Общество / Авто и транспорт
27 апреля 2021, 15:36

В Екатеринбурге изменится расписание автобусов на майских праздниках

Автобусы

В майские праздники ряд маршрутов будут работать по расписанию выходного дня. Фото: Галина Соловьёва.

В период с 1 по 10 мая в Екатеринбурге изменится схема движения ряда городских автобусов. Это коснётся 33 маршрутов.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП "Гортранс", маршруты, обслуживаемые компанией, в майские праздники будут работать по расписанию выходного дня.

Изменения коснутся следующих автобусных маршрутов: № 1, 5, 9, 10, 11, 11м, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 37, 43, 45, 50, 54, 56, 56б, 57а, 57, 59, 60, 61, 76, 80, 85 и 95. Ознакомиться с расписанием перечисленных городских маршрутов можно здесь.

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Областная газета Свердловской области

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