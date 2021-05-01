В Екатеринбурге полностью закрыли движение по Блюхеровскому мосту

На время ремонта путепровода изменятся схемы движения городского и междугороднего транспорта. Фото: Галина Соловьёва.

Утром 1 мая в Екатеринбурге полностью закрыли мост на улице Блюхера. Он будет недоступен для водителей с личным авто и общественного (межмуниципального и городского) транспорта до осени.

Ограничения связаны с ремонтом путепровода. В период с 1 мая по 31 августа рабочие должны заменить деформационные швы, асфальт и ограждения на Блюхерском мосту. Комплекс предстоящих работ, по словам замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова, обеспечит надёжность, долговечность и устойчивость сооружения.

Заблаговременно на подъезде к мосту были установлены предупреждающие дорожные знаки. Сегодня там дежурят экипажи ГИБДД, сообщает сотрудник "Областной газеты".

Ремонт путепровода необходим, так как этот объект является одним из самых проблемных в городе, заявили в горадминистрации.

Известно, что до осени изменится схема движения междугородних автобусных маршрутов сообщением Екатеринбург – Берёзовский. Автобусы пойдут в объезд – по Егоршинскому подходу, по улицам Малышева и Мира, далее общественный транспорт будет выезжать на пр. Ленина. Планируется ввести дополнительные остановки: "Мост" (около моста на Блюхера) и "Профессорская". Возможна отмена части рейсов на маршруте № 150 и 166. Подробные схемы движения смотрите ТУТ. Задать интересующие вопросы можно по телефону: (343) 261-79-80.

Что касается городского транспорта, то корректировки ждут и его. Автобусы №5 и №10 также будут курсировать по Егоршинскому подходу, улицам Малышева и Мира. На время действия ограничений для пассажиров будут введены остановки «Егоршинский подход», «Дом отдыха Шарташ», «Комсомольская» и «Профессорская».

Ранее "Облгазета" рассказывала, по каким дорогам можно будет проехать после перекрытия Блюхеровского моста.

Читайте также:

В майские праздники общественный транспорт Екатеринбурга изменит график работы.