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Общество / Авто и транспорт
1 мая 2021, 19:01

Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют до 11 мая

площадь 1905 года

В период майских праздников водителям также запретят оставлять свои машины на ряде улиц. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Екатеринбурга предупредили горожан о закрытии парковки на площади 1905 года. Территория будет освобождена от автомобилей до конца майских праздников.

По данным пресс-службы горадминистрации, парковку на главной площади уральской столицы закроют в 00:00 3 мая. Ограничения продлятся до 00:00 11 мая.

Исходя из представленной ранее программы празднования Дня Победы, на площади 1905 года пройдёт акция "Вспомнить всех поимённо" (9 мая с 11:00 до 20:00). Кроме того, там развернётся кинотеатр под открытым небом (9 мая с 14:00 до 20:00).

Отмечается, что в период майских праздников водителям также запретят оставлять свои машины на ряде улиц. Речь идёт об участках дорог, которые планируется закрыть на время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвящённых 9 Мая. С полным списком можно ознакомиться тут.

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Областная газета Свердловской области

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