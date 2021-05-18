ВСМ Казань – Екатеринбург могут проложить через трассу Р-242

Стоимость проезда пока не известна. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.Фото: Галина Соловьёва.

Высокоскоростная магистраль Москва – Казань – Екатеринбург может быть проложена через трассу Р-242 Пермь – Екатеринбург. Об этом на пленарном заседании, прошедшем в рамках Дня качества, заявил начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко.

Он отметил, что сейчас рассматриваются детали будущего маршрута. Кроме того, в ближайшее время будет проведено проектирование и строительство магистральной трассы. Она, по его словам, "с большой долей вероятности, пройдёт через автодорогу Р-242 Пермь – Екатеринбург, где Уралуправтодор предусмотрит возможность скоростного передвижения с учётом всех требований безопасности".

В пресс-службе ФКУ также сообщили, что в рамках Дня качества было проинспектировано свыше 600 км по федеральным дорогам – от столицы Урала до Тобольска. В частности побывали на участке трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень (км 35 – км 104), где в 2022 году стартует масштабное строительство с новыми обходами Белоярского и Богдановича.

"Обход Белоярского будет достроен и расширен, обход Богдановича проложат с нуля, оба они будут четырёхполосными, с разделёнными транспортными потоками", – говорится в сообщении.

Ранее "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Стоимость же проезда будет зависеть от спроса и категории транспортного средства. Предполагается, что она будет варьироваться от 1 до 3 рублей за километр.

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